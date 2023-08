Francia: inflazione al 4,8 per cento annuo ad agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’indice dei prezzi al consumo (Ipc) in Francia è risalito al 4,8 per cento anno su anno ad agosto. Lo ha reso noto l’Istituto nazionale di statistica e di studi economici (Insee). A luglio l’Ipc aveva osservato una crescita del 4,3 per cento anno su anno. L’accelerazione dell’aumento dei prezzi osservato ad agosto è trainata da una ripresa dei prezzi dell’energia. L’inflazione energetica ad agosto è al 6,8 per cento annuo, dopo una diminuzione del 3,7 per cento a luglio. (Frp)