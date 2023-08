Auto: Tesla, regolatori federali chiedono dati approfonditi su pilota automatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Amministrazione nazionale per la sicurezza del traffico autostradale degli Stati Uniti (Nhtsa) ha chiesto al costruttore di auto elettriche Tesla, di proprietà di Elon Musk, di fornire informazioni dettagliate in merito ai sistemi di guida assistita e monitoraggio della guida installati sui veicoli prodotti dall'azienda, e in particolare alla modalità di guida autonoma "segreta" soprannominata "Elon Mode". "L'Nhtsa è preoccupata che questa dotazione sia stata introdotta sui veicoli di consumo, e ora che la sua esistenza è nota al pubblico, più guidatori possano tentare di attivarla", ha dichiarato John Donalds, consulente capo dell'agenzia. L'Nhtsa ha annunciato la scorsa settimana di aver concluso una indagine durata due anni in merito al sistema di pilota automatico installato sulle auto elettriche del costruttore Tesla. (segue) (Was)