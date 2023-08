Auto: Tesla, regolatori federali chiedono dati approfonditi su pilota automatico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La direttrice dell'Nhtsa, Ann Carlson, non ha fornito anticipazioni in merito alle conclusioni raggiunte nel corso dell'indagine, ma parlando in generale dei sistemi di guida assistita ha avvertito che "è davvero importante che i conducenti (delle automobili) prestino attenzione. E' importante anche che i sistemi di monitoraggio di guida tengano conto del fatto che gli umani fanno eccessivo affidamento sulla tecnologia". Elon Musk è oggetto in queste settimane di una offensiva giudiziaria su più fronti da parte del governo federale Usa: oltre agli ultimi sviluppi relativi ai sistemi di guida autonoma di Tesla, l'azienda risulta indagata da ieri anche per il presunto impiego di fondi della società per la costruzione di una residenza privata per Musk. Il dipartimento di Giustizia Usa ha annunciato inoltre la scorsa settimana di aver intentato una causa contro SpaceX, accusandola di pratiche di assunzione discriminatorie nei confronti dei rifugiati. (Was)