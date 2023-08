Giappone: Fukushima, ambasciatore Usa Emanuel contesta "campagna di disinformazione" della Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone è stato "aperto e trasparente" nel corso dell'intero iter relativo al controverso processo per lo scarico nell'Oceano Pacifico delle acque decontaminate di Fukushima, e gli attacchi che il Paese sta subendo dalla Cina sono parte di una "campagna di disinformazione" tesa conseguire "vantaggi politici". Lo ha affermato l'ambasciatore degli Stati Uniti a Tokyo, Rahm Emanuel, in un editoriale pubblicato sul quotidiano "Nikkei". Nell'editoriale, Emanuel conferma che questa settimana visiterà personalmente la prefettura di Fukushima, e in particolare la cittadina di Soma - tra le più colpite dal terremoto e dal devastante tsunami dell'11 marzo 2011: "La mia doveva essere una missione diplomatica e uno sforzo personale per comprendere meglio la resilienza e la ripresa di Soma. Tuttavia - prosegue l'ambasciatore - date le infondate reazioni politiche ed economiche della Cina contro il Giappone, (...) il viaggio ha assunto ora l'ulteriore scopo di ergersi spalla a spalla col Giappone per far fronte agli ultimi atti di coercizione economica di Pechino". Secondo Emanuel, dopo il disastro del 2011 "il Giappone avrebbe potuto agire affrettatamente, con sotterfugi e segretezza, ma ha scelto la via più responsabile", e ha dimostrato "un'adesione incrollabile alla scienza, all'apertura e alla genuina cittadinanza internazionale nella pianificazione del rilascio dell'acqua trattata un decennio dopo l'incidente". (segue) (Git)