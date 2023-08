Giappone: Fukushima, ambasciatore Usa Emanuel contesta "campagna di disinformazione" della Cina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone ha intrapreso il 24 agosto il lungo e controverso processo di scarico nell'Oceano Pacifico dell'acqua decontaminata stoccata per anni a Fukushima, sito del disastro nucleare verificatosi in Giappone nel 2011. L'avvio delle procedure di scarico, che secondo le stime di Tokyo proseguirà per trent'anni, è stato approvato dal governo giapponese al termine di una riunione dei ministri presieduta dal primo ministro Fumio Kishida. Le operazioni sono iniziate in maniera "cauta e limitata", sulla base di un processo graduale che prevede la diluizione di un metro cubo di acqua trattata con acqua marina, la misurazione della concentrazione di trizio e il successivo scarico nell'oceano. Questo processo dovrebbe portare allo scarico di 31.200 metri cubi di acqua decontaminata nell'Oceano Pacifico entro la fine di marzo 2024: un quantitativo pari ad appena il 2,3 per cento del totale stoccato attorno alla centrale di Fukushima nell'arco di un decennio, pari a 1,34 milioni di metri cubi d'acqua contenuti in un migliaio di cisterne di stoccaggio. I piani per il prossimo anno fiscale non sono stati ancora annunciati. (segue) (Git)