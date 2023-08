Giappone: Fukushima, ambasciatore Usa Emanuel contesta "campagna di disinformazione" della Cina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri della Cina ha condannato attraverso un comunicato l'avvio delle operazioni di scarico dell'acqua decontaminata. La decisione del Giappone, scrive il ministero degli Esteri cinese, è stata assunta "unilateralmente, ignorando le forti critiche e l'opposizione della comunità internazionale". Pechino, che ha già espresso più volte la propria opposizione ai piani di Tokyo, ha espresso una "forte condanna", definendo lo scarico dell'acqua "un grave problema non soltanto in termini di sicurezza nucleare. L'impatto va oltre i confini giapponesi, e la questione non può essere considerata sotto nessun aspetto un problema privato del Giappone", afferma la nota del ministero, secondo cui la decisione di scaricare l'acqua decontaminata nell'oceano "risponde solamente agli egoistici interessi del Giappone". Pechino accusa il governo giapponese di "aver fallito nel dimostrare la legittimità e la legalità della decisione di scaricare l'acqua nell'oceano, l'affidabilità a lungo termine delle strutture di depurazione e l'autenticità e accuratezza dei dati sulla non contaminazione nucleare dell'acqua". (segue) (Git)