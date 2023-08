Giappone: Fukushima, ambasciatore Usa Emanuel contesta "campagna di disinformazione" della Cina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In concomitanza con l'avvio delle procedure di scarico a Fukushima, l'Amministrazione generale delle dogane della Cina (Gac) ha annunciato la sospensione da parte della prima potenzia asiatica di tutte le importazioni di prodotti ittici dal Giappone. Il dipartimento per la sicurezza delle importazioni ed esportazioni alimentari della Gac ha accusato il Giappone di aver intrapreso una iniziativa unilaterale ignorando i forti dubbi e l'opposizione internazionale. Secondo l'Amministrazione delle dogane, il blocco delle importazioni di prodotti ittici dal Giappone rispetta le leggi e i regolamenti nazionali cinesi e le disposizioni dell'Accordo sull'attuazione delle misure sanitarie e fitosanitarie dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc). Tokyo ha minacciato questa settimana di ricorrere proprio all'Organizzazione mondiale del commercio in risposta alla decisione della Cina di bandire completamente le importazioni ittiche dal Giappone. Il ministro degli Esteri giapponese, Yoshimasa Hayashi, ha dichiarato che il governo è pronto ad assumere "le azioni necessarie in varie direzioni, inclusa la cornice dell'Omc". La ministra giapponese per la Sicurezza economica, Sanae Takaichi, ha precisato che Tokyo valuterà un ricorso all'Omc nel caso le iniziative diplomatiche dirette nei confronti di Pechino non sortiscano gli effetti sperati. (segue) (Git)