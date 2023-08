Usa: l'uragano Idalia prosegue verso la Georgia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'uragano Idalia, che ieri ha investito la Florida, sta proseguendo la sua avanzata nel Sud-est degli Stati Uniti, attraverso il South Carolina e in direzione della Georgia. La perturbazione, che dopo aver toccato terra è calata leggermente d'intensità, ha causato vasti allagamenti nella cittadina di Charleston, in South Carolina, dove è stata interrotta la viabilità. Il Servizio meteorologico nazionale prevede che l'uragano, declassato a categoria 3 con venti di circa 100 chilometri orari, continuerà ad avanzare nel corso della notte. La situazione resta difficile anche il Florida: la contea di Citrus, ad esempio, ha emanato un coprifuoco obbligatorio, citando oltre ai pericoli del maltempo anche quelli legati alla fauna selvatica dispersa dall'uragano. (Was)