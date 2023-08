Usa: amministrazione Biden annuncia cancellazione debiti studenteschi per 72 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato la cancellazione di debiti per 72 milioni di dollari contratti da ex studenti della Ashford University, una università privata a scopo di lucro acquistata dall'Università dell'Arizona nel 2020. "Come provato in tribunale dal dipartimento di Giustizia della California, Ashford si serviva di forti pressioni e di tattiche ingannevoli per attirare gli studenti", afferma una nota del segretario dell'Istruzione Usa James Kvaal. "Oggi proteggiamo gli studenti ingannati da Ashford, e intendiamo anche porre assicurare alla giustizia i responsabili, proteggere i contribuenti e scongiurare future malefatte", prosegue la nota. Il provvedimento di cancellazione del debito studentesco interesserà 2.300 ex studenti, e il dipartimento dell'Istruzione ha anticipato che intende recuperare i fondi dall'Università dell'Arizona. (Was)