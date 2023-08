Giappone: Kishida promette interventi per contenere il caro benzina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, ha promesso che il governo si attiverà per frenare i rincari dei prezzi della benzina, aumentati nel Paese per la 15ma settimana consecutiva sino a toccare massimi record. Kishida ha dichiarato che il governo assumerà "nuove misure economiche", e ha anticipato la probabile proroga del programma di sussidi per i distributori di carburante, che si sta avviando progressivamente verso la scadenza il mese prossimo. Questa settimana il prezzo medio alla pompa della benzina in Giappone si è attestato a 185,6 yen (1,3 dollari) al litro, il prezzo più alto dall'inizio della serie storica nel 1990. Il primo ministro ha dichiarato che il governo spera di ridimensionare i prezzi della benzina sino a riportarli a circa 175 yen al litro nel mese di ottobre. (segue) (Git)