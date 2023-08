Gabon: dipartimento di Stato Usa, "seriamente preoccupati" dagli eventi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono "seriamente preoccupati" dagli eventi verificatisi nelle scorse ore in Gabon, dove le forze armate hanno annunciato ieri la presa del potere e lo scioglimento delle istituzioni statali. Lo riferisce tramite una nota il dipartimento di Stato Usa- "Manteniamo la nostra forte opposizione alle prese militari o ai trasferimenti incostituzionali del potere. Sollecitiamo i responsabili a rilasciare e assicurare la sicurezza dei membri del governo e delle loro famiglie", prosegue la nota, che chiede anche a tutti i soggetti coinvolti di "esibire contegno e rispetto per i diritti umani, e affrontare le criticità seguite all'annuncio dei risultati elettorali in maniera pacifica e attraverso il dialogo". (Was)