Brasile-Usa: ambasciatrice Bagley incontra parlamentari del gruppo di amicizia bilaterale

- L'ambasciatrice degli Stati Uniti in Brasile, Elizabeth Bagley, ha incontrato i senatori Veneziano Vital do Rego e Marcos Pontes e il deputato Vinicius de Carvalho nel corso della presentazione del Gruppo parlamentare di amicizia Brasile-Usa. Lo riferisce la missione diplomatica statunitense in una nota. “L'ambasciatrice Bagley ha condiviso le prospettive sulla relazione bilaterale tra Brasile e Stati Uniti e ha espresso il sostegno del governo Usa al rafforzamento della cooperazione con il Congresso brasiliano, con l'obiettivo di promuovere legami più profondi tra i due Paesi", si legge. L'ambasciatrice – prosegue il comunicato – ha sottolineato che questi gruppi di amicizia dimostrano quanto i due Paesi siano connessi e l'importanza di tale relazione per il futuro delle nazioni. "Per garantire la nostra prosperità continua e condivisa, gli Usa stanno espandendo il commercio e gli investimenti che già garantiscono più di 500 mila posti di lavoro in tutto il Brasile", ha detto Bagley. "Vogliamo anche garantire che i valori democratici siano mantenuti e sia rispettata l'integrità territoriale di tutte le nazioni", conclude la nota. (Brb)