Giappone: Fukushima, ambasciatore Usa Emanuel contesta "campagna di disinformazione" della Cina (2)

- L'ambasciatore ha ricordato in particolare il pieno coinvolgimento dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), che ha approvato i piani del Giappone e che continua a vigilare sulla loro attuazione. "La revisione di sicurezza dell'Aiea, co-sponsorizzata dall'Organizzazione mondiale della sanità e da diverse altre organizzazioni internazionali, ha concluso che i piani del Giappone (...) rispondono agli standard di sicurezza dell'agenzia". La Cina, di contro, starebbe sfruttando il delicato processo di smaltimento dell'acqua decontaminata "per perseguire vantaggi politici, attraverso la coercizione economica" e "campagne di disinformazione". Emanuel conclude il suo editoriale con un duro attacco a Pechino, richiamando la pandemia di Covid-19: "Si può solo immaginare quanto differente sarebbe stato il panorama sanitario globale, e quante vite sarebbero state salvate, se la Cina avesse esibito soltanto una frazione della due diligence, dell'apertura e della cooperazione internazionale di cui il Giappone ha dato prova nella gestione di Fukushima". (segue) (Git)