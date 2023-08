Cina: attività manifatturiera in calo per il quinto mese consecutivo ad agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice dei direttori agli acquisti (Pmi) del settore manifatturiero della Cina ha esibito una lieve ripresa ad agosto mantenendosi però al di sotto della soglia di 50 punti, a indicare una contrazione dell'attività degli stabilimenti industriali del Paese. L'indice Pmi ufficiale del settore manifatturiero si è attestato questo mese a 49,7 punti, in ripresa rispetto ai 49,3 punti del mese precedente, ha riferito oggi l'Ufficio nazionale di statistica cinese. L'indicatore si mantiene sotto la soglia di 50 punti dallo scorso aprile, dopo una breve parentesi espansiva registrata all'inizio di quest'anno. All'inizio di agosto la Banca popolare cinese ha tagliato un tasso di prestito di riferimento per tentare di dare un impulso all'economia, rallentata dalla debolezza dei consumi interni e dalle difficoltà del settore immobiliare. Il taglio di dieci punti base del solo tasso prime a un anno, però, non ha soddisfatto gli investitori, mentre i proprietari di immobili speravano in un taglio del tasso a cinque anni, che serve da riferimento per i mutui. (Cip)