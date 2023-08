Difesa: Invictus games, Rauti consegna Tricolore ad atleti militari gruppo sportivo paralimpico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Considero il passaggio del Tricolore nelle mani dei nostri atleti militari, un gesto simbolico e di grande valore patriottico, perché è lo stesso Tricolore che hanno giurato di difendere sempre, anche mettendo a rischio la propria vita. Invictus games vuol dire sport ma anche fratellanza, comunione, comunità tra chi ha subìto eventi traumatici che hanno lasciato segni e ferite che hanno cambiato per sempre la loro esistenza. L'aspetto sportivo degli Invictus games si intreccia con il più profondo sentimento di solidarietà e di condivisione tra tutti i suoi partecipanti, che vengono chiamati competitors, cioè concorrenti e non atleti, per sottolineare lo spirito di inclusione che caratterizza i giochi". Lo ha detto oggi il sottosegretario alla Difesa, senatrice Isabella Rauti, alla cerimonia di consegna del Tricolore al team Italia della Difesa che sarà impegnato in Germania, a Düsseldorf, dal 9 al 16 settembre. "I nostri atleti del gruppo sportivo paralimpico militare sono un esempio di coraggio e determinazione; campioni nello sport e nella vita. Una vita fatta di impegno, sacrifici, serietà, costanza e dedizione, qualità che li contraddistinguono. Il motto di questa edizione dell'Invictus games è 'A home for respect', ossia 'La dimora del rispetto'. ed è con questo spirito che la delegazione italiana affronterà i prossimi giochi - ha sottolineato Rauti nel suo intervento -. Da rappresentante del governo Meloni, da sottosegretario alla Difesa con delega alla promozione e al coordinamento delle attività sportive militari ed alle politiche per la disabilità, auspico che l'Italia possa ospitare una delle prossime edizioni degli Invictus games. L'iter della candidatura a Paese ospitante è lungo e complesso; nel 2025 i giochi, come già annunciato, si svolgeranno in Canada ma possiamo lavorare per il futuro. L'Italia, è tra i pochissimi Paesi, se non l'unico- - ha evidenziato Rauti - che consente ai militari con gravi disabilità contratte in servizio di continuare a servire le Istituzioni, indossare l'uniforme nel ruolo d'onore ed essere sempre parte della grande famiglia delle Forze armate, che non lascia indietro nessuno". Il sottosegretario Rauti sarà presente a Düsseldorf, il 9 settembre, alla cerimonia di apertura dei Giochi. (Rin)