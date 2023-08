Brasile-Italia: immagini aggressione giudice supremo a Roma saranno trasmesse a Brasilia venerdì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le immagini delle telecamere dell'aeroporto di Roma-Fiumicino Leonardo da Vinci che mostrano il giudice della Corte suprema brasiliana Alexandre de Moraes e il figlio in una discussione con altri passeggeri del volo in partenza per San Paolo il 14 luglio scorso saranno trasmesse dalle autorità italiane a quelle brasiliane venerdì prossimo. Lo ha detto il ministro della Giustizia del Brasile, Flavio Dino, in una dichiarazione alla stampa. La richiesta di trasmissione delle immagini era stata presentata attraverso i canali dell'Interpol da parte della polizia federale del Brasile e la procura di Roma l'ha accolta il 28 agosto. (segue) (Brb)