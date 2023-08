Pd: Schlein, è una grande comunità e questo è il nostro tempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Aprire oggi a Ravenna la Festa dell’Unità nazionale è un’emozione indescrivibile. Il Partito democratico è una grande comunità, è una grande squadra e questo è il nostro tempo. Grazie alle migliaia di volontarie e volontari che rendono possibile questa meravigliosa Festa". Lo scrive su Facebook la segretaria del Pd, Elly Schlein, che aggiunge: "Abbiamo scelto di essere qui a Ravenna per continuare a stare al fianco dei territori colpiti dall’alluvione e dalle frane in Emilia-Romagna, oggi come il primo giorno per dare tutto il nostro contributo. Territori, comunità, famiglie e imprese che, dopo le passerelle del governo con gli stivali nel fango, non hanno ancora visto un euro di quanto promesso. Siamo qui a chiedere serietà per questa terra, che non può e non deve essere lasciata sola. Buona Festa a tutte a tutti, buona Festa alla splendida comunità del Partito democratico!". (Rin)