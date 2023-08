Cile: presidente Boric presenta piano di ricerca dei desaparecidos durante la dittatura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Cile, Gabriel Boric, ha presentato un piano nazionale per la ricerca della verità e della giustizia per trovare i corpi dei desaparecidos durante la dittatura militare di Augusto Pinochet tra il 1973 e il 1990. Il governo cileno ritiene necessario assumere "come responsabilità collettiva e istituzionale la responsabilità che molte persone si sono assunte da sole. La democrazia è memoria ed è futuro. Non può esserci l'uno senza l'altro", ha spiegato Boric. "Assumiamo la responsabilità come Stato e non solo come governo di fare tutto ciò che possiamo per chiarire le circostanze della scomparsa e la destinazione finale dei connazionali vittime di sparizione forzata", ha affermato. Inoltre, il capo dello Stato ha ricordato che la firma del decreto è avvenuta nel quadro della Giornata internazionale del detenuto desaparecido. (segue) (Abu)