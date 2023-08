Giappone: a Tokyo raro sciopero dei lavoratori della catena di grandi magazzini Sogo&Seibu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I lavoratori sindacalizzati di Sogo&Seibu Co., società che gestisce gli omonimi, storici grandi magazzini di Tokyo, hanno indetto uno sciopero oggi, per esprimere i loro timori in merito alla vendita della catena di negozi al fondo statunitense Fortress Investment Group. Lo sciopero - un evento molto raro in Giappone - è il primo indetto nel Paese da un sindacato della grande distribuzione al dettaglio da 61 anni a questa parte. All'iniziativa hanno preso parte circa 900 lavoratori, che hanno interrotto il lavoro oggi e sono usciti dal negozio Seibu di Ikebukuro. Sogo&Seibu Co., che opera in perdita, è controllata da Seven&i Holdings, che ne ha concordato la cessione al fondo statunitense per 1,37 miliardi di dollari. Il magazzino Seibu di Ikebukuro è il più importante per incassi tra i 10 grandi magazzini della catena a Tokyo, e i dipendenti temono che la vendita risulti in un ridimensionamento. (Git)