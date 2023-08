Usa: ex cardinale McCarrick dichiarato incapace di intendere, non potrà essere processato per abusi sessuali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un giudice in Massachusetts ha archiviato le accuse di violenza sessuale avanzate nei confronti dell’ex cardinale Theodore McCarrick, 93 anni, dichiarandolo incapace di intendere e di volere. L’ex cardinale, già arcivescovo di Washington, è accusato di avere aggredito sessualmente un ragazzo di 16 anni nel 1974. Nei confronti di McCarrick sono state avanzate accuse analoghe, da parte della stessa vittima, anche in Wisconsin. (Was)