- "Finora non c'è stata alcuna risposta" dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ospite a “In onda”, su La7, in merito alla lettera da lui inviata al capo del governo, in cui si chiede di convocare un incontro con le parti sociali su pensioni e salario minimo. (Rin)