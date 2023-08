Fisco: Landini (Cgil), serve nuovo patto fondato su progressività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Un nuovo patto fiscale fondato sulla progressività è la condizione per fare investimenti nella sanità, per creare lavoro, per attuare politiche industriali”. Lo ha sottolineato il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ospite a “In onda”, su La7. “La povertà sta aumentando, la precarietà sta aumentando: di fronte a queste situazioni bisogna avere la forza di fare delle scelte”, ha concluso ancora Landini. (Rin)