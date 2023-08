Legge Bilancio: Landini (Cgil), se governo non ci ascolta non escludo lo sciopero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiediamo alle persone di impegnarsi a mobilitarsi per la manifestazione del 7 ottobre, ed anche se il governo non ci ascolta e la legge di Bilancio non verrà fatta sulla base delle proposte che stiamo avanzando, a mettere in campo tutte le iniziative, senza escludere di utilizzare lo strumento dello sciopero, nelle forme che decideremo". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ospite a “In onda”, su La7. (Rin)