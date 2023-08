Difesa: Vannacci, io in politica? Voglio continuare a fare il soldato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Io, intanto, ringrazio perché chiunque mi offra una alternativa vuol dire che crede in me e nelle mie capacità. Voglio continuare a fare il soldato ed il mestiere di soldato mi ha insegnato ad essere prudente e saggio. Quando deciderò di fare qualcos’altro, sarò io il primo a dirlo”. Lo ha affermato, in merito ad una sua eventuale candidatura con la Lega, il generale dell’Esercito italiano, Roberto Vannacci, autore del discusso libro “Il mondo al contrario”, ospite di “Zona bianca”, su Rete4. “Se il mio libro diventerà un manifesto politico non lo so, sicuramente non era nelle mie intenzioni - ha aggiunto Vannacci -. Ho scritto il libro per una soddisfazione personale. Capisco che in molti mi tirino per la giacchetta, volendo attribuire un significato politico a quello che ho scritto, ma sinceramente non era nelle mie intenzioni”. (Rin)