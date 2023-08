Usa: Trump accusato di sovrastimare beni dei suoi asset, a ottobre causa civile a New York

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha in programma una nuova udienza nel mese di ottobre, nel quadro di una causa civile avviata dalla procuratrice generale di New York, Letitia James. Trump, a cui l’ufficio della procuratrice ha fatto causa prima delle quattro incriminazioni dell’ex presidente, avrebbe sovrastimato illegalmente il prezzo di numerosi beni, per miliardi di dollari. Durante il processo di ottobre, la James tenterà di vietare a lui e a tre dei suoi figli la possibilità di guidare la Trump Organization, il conglomerato di famiglia, chiedendo anche il pagamento di una multa di 250 milioni di dollari. (Was)