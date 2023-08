Usa: governo chiede alla Dea di attenuare restrizioni federali alla marijuana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento della Salute statunitense ha ufficialmente consigliato all’Agenzia per l’applicazione delle politiche sulle droghe (Dea) di attenuare le restrizioni imposte alla marijuana, che rimane illegale a livello federale nonostante ci siano 40 Stati che ne consentono una qualche forma di utilizzo. Nella raccomandazione, il dipartimento chiede di declassificare la cannabis dalla Sezione 1 alla Sezione 3 in base al modello stabilito dalla legge Controlled Substances Act. Al momento, la Dea considera la marijuana al pari di droghe pesanti come eroina o Lsd.(Was)