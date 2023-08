Roma: Milani (Fd'I), aggressione don Coluccia, incontro con Meloni rappresenta vicinanza Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bene il presidente del consiglio Giorgia Meloni per aver prontamente ricevuto Don Coluccia a cui il nostro premier ha voluto esprimere solidarietà; un'espressione di presenza dello Stato al massimo livello istituzionale. Lo dichiara il deputato di Fratelli d'Italia Massimo Milani. "Non è la prima volta che il parroco anti droga subisce aggressioni, ma è la prima volta che un capo del governo vuole incontrare Don Coluccia. Le istituzioni locali hanno bisogno di sentire lo Stato vicino e questo gesto va in questa direzione. La piaga della droga è sempre più grande nelle metropoli e soprattutto a Roma. Grazie a don Coluccia e a tutti coloro che si prodigano per combatterla", conclude. (Com)