Cgil: Landini, manifestazione 7 ottobre sarà molto partecipata

- “Stiamo facendo una manifestazione con delle proposte, non stiamo facendo una protesta preventiva. E’ il momento di ribellarci e dobbiamo farlo insieme. Penso che sarà una manifestazione molto partecipata”. Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ospite a “In onda”, su La7. “Noi come Cgil, insieme ad altre 100 diverse associazioni e reti di cittadinanza, siamo organizzando per il 7 ottobre una grande manifestazione, a Roma, perché vogliamo che i diritti fondamentali al lavoro, alla salute, all’istruzione, debbano diventare l'oggetto centrale della nostra iniziativa", ha concluso Landini. (Rin)