Caivano: Foti (Fd'I), presenza Meloni significa che Stato c'è

- "È basso non capire che la presenza del presidente del Consiglio significa che lo Stato c'è, non solo sotto il profilo dell'ordine pubblico, ma garantendo la giusta attenzione a tutti quei servizi, scuola per esempio, che sino ad ora non c'è stata. Caivano è una realtà nella quale la criminalità comanda e i cittadini ne hanno paura. Ne abbiamo misura dalle poche partecipazioni alla manifestazione al parco Verde. Ecco, la visita del presidente Meloni significa dare attenzione alla periferia sotto tutti i punti di vista. Ricordo che è stato proprio il centrodestra ad introdurre l'operazione strade sicure, smantellata poi dai governi successivi. Stiamo cercando adesso di ripristinarla". Lo ha dichiarato Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, a "Controcorrente", su Rete4. (Rin)