- Le prossime elezioni Europee sono “una partita decisiva per il futuro dell’Unione”. A dirlo è stata la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, aprendo la Festa nazionale dell’Unità, a Ravenna. Per la leader del Pd, è necessario “un Parlamento europeo” in grado di “affrontare i problemi che preoccupano i cittadini”. (Rin)