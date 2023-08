Governo: Baldino (M5s), violenze in nessun caso giustificate ma ascolti disagio sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Violenza e minacce non devono mai essere giustificate. Non deve accadere in nessun caso. Tuttavia una cosa sono i violenti, altra cosa è chi manifesta un malcontento. Sono due cose che vanno tenute distinte e separate. C'è un forte disagio sociale nel Paese che il governo deve ascoltare perché non può bollare tutto come opera di violenti o persone che vogliono intimidire". Lo ha detto Vittoria Baldino, vicecapogruppo del Movimento cinque stelle a Montecitorio, intervenendo alla trasmissione "Controcorrente", su Rete4. "Su Caivano - ha aggiunto la parlamentare - auguro lo Stato ci sia domani, dopo la visita giusta di Meloni in risposta all'appello di don Patricello che ha ricevuto lui stesso minacce per la sua attività di contrasto alla criminalità organizzata, ma anche quando i riflettori si saranno spenti. Lo Stato deve essere presente sempre in termini di supporto alle famiglie, in termini di presenza delle istituzioni scolastiche, attraverso il sostegno dei servizi sociali dei Comuni oggi anche loro sotto grande pressione. Va sottolineato, poi - ha concluso Baldino - che la sicurezza da sempre cavallo di battaglia della destra in questo momento è un tema sottovalutato. Nelle periferie abbiamo il tessuto sociale vero del Paese che il governo deve saper ascoltare". (Rin)