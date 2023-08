Cile: presidente Boric presenta piano di ricerca dei desaparecidos durante la dittatura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Boric ha sostenuto che durante la dittatura "si cercava di annullare ogni possibile resistenza ma anche di instillare il terrore in una società che aveva imparato a risolvere le sue differenze nella democrazia". Il presidente cileno ha lamentato l'assenza di alcuni leader dell'opposizione. "Sono stati invitati qui i presidenti di tutti i partiti e non sono venuti tutti. E dobbiamo essere d'accordo su qualcosa che è molto basilare: che non interromperemo mai più la democrazia con la violenza e non violeremo mai più i diritti umani di un'altra persona che pensa di maniera diversa", ha detto Boric. Il piano nazionale per la ricerca della verità e della giustizia ha tre obiettivi specifici: chiarire le circostanze della scomparsa e/o della morte delle vittime di sparizione forzata e il luogo in cui si trovano; garantire l'accesso alle informazioni e la partecipazione dei familiari e della società al processo; attuare misure di riparazione e garanzie di non ripetizione. Le vittime delle sparizioni forzate sono almeno 1.469. Ad oggi sono stati identificati solo 307 corpi. "Ciò spiega l'entità del debito che abbiamo come Stato e come società", ha detto Boric. (Abu)