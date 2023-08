Brasile: a luglio turismo responsabile della creazione di uno ogni dieci nuovi posti di lavoro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Complessivamente, l'economia brasiliana ha generato 142.702 nuovi posti di lavoro regolari a luglio del 2023, in calo del 36,6 per cento rispetto a luglio 2022 quando erano stati creati 225.309 posti di lavoro. Lo riferisce il ministero del Lavoro diffondendo i dati del Registro generale degli impiegati e dei disoccupati (Novo Cadeg). Il saldo positivo nasce dalla differenza tra assunzioni (1.883.230) e licenziamenti (1.740.612). Nei primi sette mesi dell'anno sono stati generati 1.166.125 posti di lavoro, in calo del 27,7 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022. A luglio il settore dove si è registrata la maggiore concentrazione di nuovi contratti è stato quello dei servizi (56.303), seguito da commercio (26.744), costruzioni (25.423), industria (21.254), agricoltura e allevamento (12.978). La macroregione del sud-est è stata quella dove si sono registrati i dati migliori, con la creazione di 70.205 nuovi posti di lavoro. (Brb)