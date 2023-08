© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la licenza in Svizzera "siamo in attesa a brevissimo di riceverla. Speravamo di riceverla per fine agosto, ma credo sia questione di giorni". Lo ha detto l'Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Generali, Gian Maria Mossa, rispondendo a margine della conferenza stampa di Banca Generali "Time to change", che si è tenuta oggi nella sede di piazza Tre Torri a Milano. (Rem)