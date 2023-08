© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato convocato un tavolo di crisi per Ecologistic Spa (sito ex Miroglio di Ginosa). L’incontro - riferisce una nota - si terrà il 7 settembre alle ore 11:00 presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy, nella sala Parlamentino, alla presenza delle istituzioni, dell’azienda e dei sindacati. (Rin)