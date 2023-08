Usa: uragano Idalia, quercia cade su residenza di DeSantis, nessun ferito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Casey DeSantis, la moglie del governatore della Florida, Ron DeSantis, ha annunciato che una quercia secolare è caduta sulla residenza ufficiale del governatore a Tallahassee, mentre si trovava in casa con i figli. Nel messaggio pubblicato su X, il nuovo nome di Twitter, la DeSantis ha precisato che nessuno è rimasto ferito. L’incidente è avvenuto mentre è in corso una ondata di grave maltempo in tutto lo Stato, causata dal passaggio dell’uragano Idalia. (Was)