- Il governo federale sta facendo tutto il possibile per aiutare la ricostruzione di Maui, nelle Hawaii, dopo gli incendi devastanti che hanno colpito l’isola. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. “Si tratta di una operazione molto complessa, e sarà molto frustrante per la popolazione”, ha detto, aggiungendo che i lavori potrebbero impiegare diverso tempo. (Was)