Governo: Schlein, chi non riesce a dire “antifascista” non degno di incarichi istituzionali

- “Noi abbiamo un sano patriottismo costituzionale e democratico, che sa che la Costituzione è nata dal sacrificio di chi ha lottato e perso la vita. Quel sacrificio ha segnato la Costituzione come antifascista: chi non riesce a dire questa parola non è degno a ricoprire incarichi istituzionali in questo Paese”. Lo ha affermato la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, aprendo la Festa nazionale dell'Unità, a Ravenna. (Rin)