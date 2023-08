Usa: governo indaga su fondi Tesla per costruire casa per Elon Musk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento della Giustizia ha avviato una indagine su Tesla, nello specifico sull’utilizzo dei fondi della società per un progetto legato alla costruzione di una casa per Elon Musk, fondatore della compagnia. Fonti anonime hanno riferito al “Wall Street Journal” che l’ufficio del procuratore del distretto giudiziario meridionale di New York ha chiesto informazioni in merito ai bonus percepiti da Musk e alla spesa sostenuta da Tesla per la costruzione della casa, una struttura di vetro a Austin, in Texas. Lo scorso luglio, il consiglio di amministrazione della società ha avviato una indagine interna per verificare eventuali abusi dei fondi della società per il finanziamento del progetto, denominato Progetto 42. Anche la Commissione titoli e scambi (Sec) degli Stati Uniti ha avviato una indagine civile sul caso, chiedendo informazioni analoghe. (Was)