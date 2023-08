© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Solidarietà alla presidente Giorgia Meloni per le minacce ricevute sui social in vista della visita a Caivano. La violenza, in qualsiasi forma e di qualsiasi genere, è sempre inaccettabile e va condannata con la massima fermezza". Lo dichiara Mara Carfagna, presidente di Azione. (Rin)