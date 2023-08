Cultura: ad Amsterdam un evento dedicato all’italianistica in Italia e all’estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 15 settembre l'Istituto italiano di cultura di Amsterdam, in collaborazione con le Università di Amsterdam e di Leiden e con il sostegno dell'ambasciata d'Italia nei Paesi Bassi, accoglierà alcuni membri del comitato direttivo dell'Aipi (Associazione internazionale dei professori d'italiano) e altri studiosi per una giornata intitolata "L'italianistica in Italia e all'estero. Riflessioni su ricerca e didattica". Lo ha reso noto un comunicato dell’Istituto. L'iniziativa, lanciata dall'Aipi, ha come obiettivo una riflessione approfondita sull'evoluzione degli studi dell'Italianistica nel mondo, in particolare per quanto riguarda la ricerca e la didattica a livello accademico. In presenza dell'ambasciatore italiano nei Paesi Bassi, Giorgio Novello, partecipano la presidente dell'Aipi Silvia Contarini (Université Paris Nanterre), Filippo Milani (Università di Bologna) ed Enrico Cecconi (University of Bath), che terranno una breve relazione sui propri ambiti di competenza. L'evento si rivolge in primo luogo a professori d'italiano, ricercatori e dottorandi nel campo dell'italianistica, in Europa, nei Paesi Bassi e ovunque nel mondo, ma sono benvenuti anche studenti e a chiunque sia interessato alla promozione della lingua e della cultura italiana. A fine giornata verrà rilasciato un certificato di partecipazione a chi parteciperà in presenza e ne farà esplicita richiesta. Per chi vorrà partecipare a distanza, ci sarà la possibilità di collegarsi attraverso videoconferenza. (Beb)