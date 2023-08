Giappone-Argentina: ministro Esteri Cafiero incontra rappresentanti imprese locali a Tokyo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri argentino, Santiago Cafiero, ha incontrato a Tokyo alcuni rappresentanti delle imprese giapponesi "di prima linea", ai quali ha fornito "una panoramica dettagliata delle opportunità offerte dal nostro Paese per aumentare gli investimenti ed espanderli in nuovi settori strategici". Lo afferma un comunicato del governo argentino. "Cafiero ha sottolineato che l'Argentina ha le risorse e le capacità strategiche di cui il mondo ha bisogno", si legge nel documento. Il Paese "ha settori competitivi con un alto potenziale di integrazione nelle catene globali del valore: agroindustria, energia, industria mineraria, industria automobilistica, prodotti chimici, industria sanitaria e farmaceutica e servizi basati sulla conoscenza". Il ministro degli Esteri ha spiegato che l'Argentina ha il secondo giacimento al mondo di gas di argille e il quarto giacimento di olio di scisto a Vaca Muerta, e che "la produzione e l'esportazione di idrocarburi in Argentina stanno crescendo a un ritmo accelerato". In questo senso, "l'impresa Sumitomo Corporation ha espresso interesse per gli sviluppi che l'Argentina sta realizzando per l'economia dell'idrogeno verde". (segue) (Abu)