Argentina: da Bcie prestito di 185 milioni di dollari per il gasdotto "Nestor Kirchner"

- La Banca centroamericana per l'integrazione economica (Bcie) ha approvato un finanziamento di 185 milioni di dollari destinato al prolungamento della compressione della prima sezione del gasdotto argentino "Nestor Kirchner". Lo ha comunicato la segretaria all'Energia argentina, Flavia Royón, con un messaggio su X (ex Twitter). "Un nuovo passo verso l'autosufficienza energetica", ha affermato la funzionaria, che ha spiegato che "ciò aggiunge 9,5 milioni di metri cubi al giorno all'attuale capacità di trasporto. Un'altra gestione di successo del ministro dell'Economia (e candidato presidenziale per la coalizione di centrosinistra Unione per la Patria) Sergio Massa, con l'obiettivo fissato sulla crescita del nostro Paese". (Abu)