- Al governo “chiediamo serietà e non una volgare politicizzazione dell'alluvione”. Lo ha affermato la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, che aprendo la Festa nazionale dell’Unità, a Ravenna, ha ricordato come a cento giorni “dalla passerella” della presidente Giorgia Meloni, in Romagna “ancora non ci sono le risorse”. (Rin)