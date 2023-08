Spagna: madre del presidente della Federcalcio Rubiales ricoverata dopo sciopero della fame

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La madre del presidente della Federazione calcistica spagnola Luis Rubiales è stata ricoverata in ospedale a Motril dopo aver trascorso due giorni e mezzo in sciopero della fame nella chiesa della Divina Pastora della località andalusa. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa “Europapress”. Angeles Bejar aveva iniziato lo sciopero della fame lunedì per protestare contro il trattamento subito dal figlio dopo che questi ha baciato sulle labbra la giocatrice Jenni Hermoso durante le celebrazioni per la vittoria della Spagna ai mondiali di calcio femminile. Don Antonio, sacerdote della chiesa della Divina Pastora, ha riferito che la donna ha lasciato autonomamente l’edificio attraverso una porta secondaria, aggiungendo che stava “molto male” e aveva “diversi problemi, non solo a livello anemico”. Il prete ha riferito anche che il figlio Luis l’ha chiamata al telefono per parlarle. Rubiales, nativo di Motril, è stato sospeso sabato scorso dalla Fifa in relazione al bacio forzato alla calciatrice Hermoso. (Spm)