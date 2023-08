Roma: Meloni riceve don Coluccia a palazzo Chigi, da governo pieno sostegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto oggi a palazzo Chigi don Antonio Coluccia, il sacerdote aggredito ieri a Tor Bella Monaca a Roma. Il presidente Meloni ha espresso al presbitero il pieno sostegno e la massima solidarietà del governo e lo ha ringraziato per il suo infaticabile impegno contro la criminalità organizzata, lo spaccio di droghe e l'illegalità. E' quanto si legge in una nota di palazzo Chigi. Il presidente del Consiglio si è informato sulla situazione nel territorio dove opera il parroco e ha ribadito l'impegno dell'esecutivo per combattere la criminalità organizzata e per sostenere il recupero sociale ed economico. Inoltre, il presidente Meloni si è informato anche sulle condizioni cliniche dell'agente di polizia di scorta del sacerdote, rimasto ferito ieri nel corso dell'aggressione. All'incontro ha partecipato anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. (Com)