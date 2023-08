Imprese: Iren, Cda nomina Paolo Emilio Signorini Ad e direttore generale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di amministrazione di Iren Spa, riunitosi oggi a Reggio Emilia, in seguito alle dimissioni presentate da Gianni Vittorio Armani il 12 giugno 2023, ha cooptato Paolo Emilio Signorini e lo ha nominato quale nuovo Amministratore delegato e direttore generale. La nomina – riferisce una nota – segue l’indicazione formale che il Comitato di sindacato dei soci pubblici di Iren Spa – composto da Marco Bucci, sindaco di Genova, Stefano Lo Russo, sindaco di Torino e Luca Vecchi, sindaco di Reggio Emilia – ha formulato. Paolo Emilio Signorini, in seguito al conferimento delle deleghe gestionali, si qualifica come amministratore esecutivo non indipendente e, in base alle informazioni disponibili, non detiene azioni della società. Nato a Genova nel 1963, Signorini si è laureato presso la facoltà di Scienze politiche dell'università di Firenze proseguendo gli studi presso la Yale Law School (Yale University). Ha iniziato la sua carriera presso la Banca d'Italia e al ministero dell'Economia e delle Finanze, successivamente è stato capo del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento delle politiche economiche presso la presidenza del Consiglio dei ministri (2008-2013) e capo Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici presso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (2013-2015). (segue) (Rin)