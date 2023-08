Imprese: Iren, Cda nomina Paolo Emilio Signorini Ad e direttore generale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato componente di consigli di amministrazione di società operanti nel settore delle infrastrutture e dei trasporti quali Italferr and Telt SaS. Ha ricoperto, infine, la carica di presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale (2016-2023). Il curriculum vitae integrale è disponibile sul sito della società. “Sono onorato di entrare a far parte di una realtà come Iren, strategica per i territori in cui opera. Metterò al servizio dell’azienda le mie competenze ed esperienze pregresse per portare avanti il percorso già intrapreso dal gruppo verso la transizione ecologica. Un ringraziamento particolare va ai soci per la fiducia che mi hanno accordato e che sarò onorato di ripagare con impegno e determinazione”, ha dichiarato Paolo Emilio Signorini. “A nome del Consiglio di amministrazione e di tutti i dipendenti, accogliamo con piacere il dottor Signorini, con la consapevolezza che il suo arrivo rappresenta per Iren un’opportunità per rafforzare il gruppo. Grazie a un lavoro di sinergia e di squadra, siamo certi di raggiungere gli sfidanti obiettivi del Piano Industriale, prestando attenzione in particolare al costante innalzamento della qualità dei servizi, alla crescita nelle rinnovabili, allo sviluppo di nuove attività a servizio dei territori”, hanno affermato Luca Dal Fabbro e Moris Ferretti, rispettivamente presidente e vicepresidente del gruppo. (Rin)