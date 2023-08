Ue: a Toledo i ministri della Difesa ribadiscono sostegno a Kiev, preoccupa la situazione in Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque miliardi di euro all'anno fino a 2027, diecimila soldati addestrati in più entro la fine del 2023, oltre che il continuo processo di fornitura di munizioni a Kiev, che dovrebbe portare l'industria della difesa europea alla produzione di un milione di munizioni all'anno da fornire all'alleato ucraino. Queste le proposte dell'Alto rappresentante europeo per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza, Josep Borrell, uscite dal Consiglio informale Difesa di Toledo, in Spagna. "Propongo un fondo di assistenza all'Ucraina per il periodo 2024-2027 per garantire la sostenibilità della nostra assistenza militare a Kiev", ha spiegato Borrell nella conferenza finale della riunione. "Questo fondo, che sarà incorporato nel Fondo europeo per la pace, dovrebbe essere un elemento centrale del nostro contributo a lungo termine alla sicurezza dell'Ucraina, come hanno concordato i leader europei a giugno", ha aggiunto. Un tetto massimo di spesa, non un obiettivo che potrebbe essere aumentato nel tempo, e che possa permettere di programmare il sostegno a Kiev a medio termine: "I ministri hanno discusso di questo argomento e lo faremo anche domani con i ministri degli Esteri. Spero che si possa raggiungere un accordo il prima possibile, entro la fine dell'anno". (segue) (Beb)