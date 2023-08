Ue: a Toledo i ministri della Difesa ribadiscono sostegno a Kiev, preoccupa la situazione in Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre a questo, il capo della diplomazia europea ha proposto di aumentare a 40 mila il numero di soldati ucraini da formare entro la fine dell'anno con la missione di addestramento europea, aumentando il numero di 10 mila unità nei prossimi quattro mesi. "Questa missione ha avuto un impatto reale ed è stata attuata con una velocità senza precedenti. Ha già addestrato 25 mila soldati e raggiungeremo l'obiettivo programmato entro la fine dell'anno. Alla fine di ottobre supereremo i 30 mila soldati", ha dichiarato Borrell, ringraziando anche Paesi Bassi e Danimarca per la promessa fornitura degli F-16 a Kiev e parlando della possibilità di integrare nella missione la preparazione di piloti per i velivoli militari. Nonostante la condanna globale, ha poi proseguito Borrell, "Putin non mostra alcun segno di cedimento nella sua politica di aggressione contro il popolo ucraino. Per questo l'Ucraina ha bisogno di un sostegno militare sostenibile e prevedibile a lungo termine, importante per la controffensiva di Kiev". (segue) (Beb)